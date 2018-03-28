Россиянам не хватит подержанных машин

В 2019 году Россия столкнется с дефицитом на вторичном рынке автомобилей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала гендиректор крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Светлана Виноградова

По ее мнению, это произойдет из-за ситуации с продажами автомобилей в 2014 — 2015 годах. При этом Виноградова выразила уверенность, что в итоге падающий авторынок вернется к докризисному уровню с продажами в три миллиона машин в год.

Ранке агентство «Автостат» сообщило, что за семь месяцев 2017 года в России было продано 2 946 500 подержанных автомобилей, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Самой популярной машиной на вторичном рынке стала Lada , на втором месте оказалась Toyota , а замыкает тройку лидеров Nissan

При этом по результатам 2017 года в России упала средняя стоимость подержанной машины: она составила 573 тысячи рублей — на три процента меньше, чем в 2016 году. Самая низкая стоимость «вторичного» авто была зафиксирована в Омске, где по итогам года она составила чуть больше 363 тысяч рублей, а самая высокая — в столичном регионе (823 тысячи рублей).