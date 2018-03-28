Названо самое «паразитирующее» нарушение ПДД в Москве

Самым «паразитирующим» нарушением московских автомобилистов является поворот из чужого ряда. Именно это "преступление" приводит к масштабным пробкам на ТТК, МКАДе и Садовом кольце. Об этом Autonews рассказали в столичном Центре организации дорожного движения.

По данным на февраль, фиксировать подобные нарушения могли 62 камеры, большинство из которых установлены на съездах с ТТК и МКАД на вылетные магистрали. Между тем чаще других поворот из чужого ряда фиксирует камера на дублере Щелковского шоссе у дома №24. По словам главы ЦОДД Вадима Юрьева, это связано с тем, что камера была установлена лишь в конце 2017 года. Вскоре она даст эффект, так как водители получат первые штрафы, уверен он.

Также Юрьев отметил, что большее количество штрафов не является целью ЦОДД. Организация стремится к снижению количества нарушений ПДД.

«Штраф — это возможность дисциплинировать нарушителей», — считает он.

ЦОДД намерен и дальше устанавливать комплексы автоматической фиксации, однако лишь в самых проблемных местах.