Volkswagen Teramont превратят в пикап

Прототип нового грузовика, как ожидается, покажут в рамках Нью-Йоркского автосалона.

У марки Volkswagen есть пикап Amarok, однако в США он не продается, несмотря на колоссальную любовь местных покупателей к этому типу автомобилей. Вместо него американцам предложат принципиально новую модель, которую, как ожидается, покажут сегодня на Нью-Йоркском автосалоне.

По предварительной информации, в пикап превратят семиместный кроссовер Volkswagen Teramont (в США — Atlas). То есть грузовик будет базироваться на платформе MQB. В отличие от почти всех одноклассников, привод по умолчанию у него будет передний, а не задний. С подобным решением вспоминается разве что Honda Ridgeline , а остальные построены на заднеприводных шасси.

Сборку машины наладят на заводе в Теннесси. Там уже собирается Atlas, а скоро производственную программу расширит пятиместный вседорожник на его базе. Его премьера также должна состояться в Нью-Йорке. Скорее всего, он и пикап пока выступят в роли концептов, а серийные варианты стоит ждать к концу года, и покажут их на выставке в Лос-Анджелесе.

Напомним, что недавно Volkswagen открыл прием заказов на Teramont в России. Машина стоит от 2 799 000 рублей и предлагается с моторами 2.0 TSI (220 л.с.) и 3.6 VR6 (280 л.с.). Полный привод и 8-ступенчатый автомат положены всем версиям по умолчанию.