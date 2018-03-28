В Россию вернутся иранские автомобили

Иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) и ЗАО «Юнисон» подписали контракт на производство в Белоруссии автомобилей Dena и Dena Plus. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла Ирана в Белоруссии Мостафы Овейси.

«На 14-ом заседании совместной экономической комиссии двух стран, которое состоялось в конце января, Iran Khodro и «Юнисон» подписали контракт на совместное производство 1000 единиц автомобилей Dena и Dena Plus», — рассказал официальный представитель страны, добавив, что за пять лет планируется выпустить 5000 машин.