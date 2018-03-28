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В Россию вернутся иранские автомобили
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В Россию вернутся иранские автомобили 

CarClub 3 часа назад
Фото: Iran Khodro
Иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) и ЗАО «Юнисон» подписали контракт на производство в Белоруссии автомобилей Dena и Dena Plus. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла Ирана в Белоруссии Мостафы Овейси.
«На 14-ом заседании совместной экономической комиссии двух стран, которое состоялось в конце января, Iran Khodro и «Юнисон» подписали контракт на совместное производство 1000 единиц автомобилей Dena и Dena Plus», — рассказал официальный представитель страны, добавив, что за пять лет планируется выпустить 5000 машин.
Вслед за Белоруссией иранские автомобили появятся на рынках России и Казахстана. Вот только вряд ли их ждет большой успех. Модель Dena представляет собой облагороженный Samand, продававшийся в России в 2006-2009 годах, который, в свою очередь, базируется на платформе древнего Peugeot 405. За прошедший десяток лет «бюджетники» В-класса успели избаловать российских покупателей дизайном и опциями, так что IKCO на их фоне будет смотреться очень бледно. Впрочем, все будет зависеть от цены, которую смогут предложить иранцы.
Завод «Юнисон» под Минском был основан в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, а в 2000 году преобразовано в СП ЗАО «Юнисон». Площадка реализует проекты по сборке ряда автомобилей марок Ford, Kia, Zotye, Peugeot, Citroen.
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