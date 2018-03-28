Лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке-2018

Международный Нью-Йоркский автосалон 2018 года оказался удивительно захватывающим шоу. Хотя мы знали практически обо всех премьерах, некоторые из дебютов выставки оказались столь же неожиданными для команды LiveCars.Ru, как и для читателей.

Бесспорно, автосалон в Нью-Йорке-2018 стал местом официальной премьеры большого числа моделей сегмента SUV. Чего только стоит дебют таких внедорожников, как концепт Lincoln Aviator и Toyota RAV4 нового поколения.

Однако кроссоверы и внедорожники были не единственными новинками в «Большом Яблоке», которые привлекли внимание мировой автомобильной общественности. Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг топ лучшие новинки Нью-Йоркского автосалона 2018 года.

Audi RS5 Sportback

Audi

Наконец-то поклонники «заряженной» модели Audi RS5 Coupe, которые ищут более практичный автомобиль, смогут купить первый в истории 5-дверный Audi RS5 Sportback. Хотя это не «сарай» RS4 Avant, но новый «заряженный» автомобиль вполне сгодится для ежедневного использования, поскольку приспособлен перевозить всю семью и некоторое количество багажа. В плане дизайна и технического оснащения Audi RS5 Sportback — это один из лучших «заряженных» автомобилей на рынке.

Toyota RAV4

Toyota

Мы уверены, что ещё в начале 2018 года никто не мог представить и предположить, что уже в марте японская компания Toyota официально представит совершенно новый компактный внедорожник RAV4. Как отмечалось ранее, популярный автомобиль сегмента SUV получил абсолютно новый дизайн экстерьера. По мнению многих, Toyota RAV4 нового поколения — это полный отход от традиций модели за всё существования.

Genesis Essentia Concept

Genesis

Премиальная корейская марка Genesis приехала на автосалон в Нью-Йорке-2018 с сексуальным концептуальным автомобилем, который получил название Essentia Concept. Сейчас предполагается, что по мотивам представленного прототипа компания построит новую серийную модель класса GT, которая, помимо всего прочего, получит электрическую силовую установку. Нам же остаётся набраться терпение и дождаться того момента, когда бренд выпустить стильное спортивное купе.

Lincoln Aviator Concept

Lincoln

Американская премиальная марка Lincoln в последние годы старается создавать в действительности стильные и современные автомобили. Очередным доказательством стал концептуальный внедорожник Lincoln Aviator Concept, по мотивам которого в самое ближайшее время появится серийная модель. В компании рассказали, что специалисты бренда вкладывают уникальные инженерные усилия в новые модели, что делает нас намного более оптимистичными для следующих нескольких лет бренда Lincoln. Кроме этого, новинка будет доступна в семиместной версии.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota

Новая 5-дверная модель японского бренда построена на «тележке» TNGA. Это обещает, что автомобиль стал легче и жёстче предшественника. Будет очень любопытно испытать машину в действие, а также оценить её свободное внутреннее пространство. Сейчас же можно сказать, что хэтчбек Toyota Corolla Hatchback нового поколения — достаточно стильный и современный автомобиль в своём сегменте. Главное, чтобы инженеры компании подтянули работу многих электронных систем, включая мультимедиа-систему.

Acura RDX

Acura

Несмотря на то, что новый серийный Acura RDX был, по сути, копией прототипа, который мы видели в Детройте, модель SUV сумела привлечь внимание многих на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года. Согласитесь, у автомобиля полностью пересмотренный дизайн и такие стилистические решения, которые заставляют ещё и ещё раз оглядываться на машину. Для внедорожника доступен совершенно новый 2,0-литровый мотор с наддувом, а также множество современных систем безопасности и помощи водителю.

MINI Classic Electric

MINI

Миниатюрный MINI Classic Electric (MINI Classic Cooper EV) привлёк внимание огромного количества посетителей мотор-шоу. Представленный автомобиль — это почтение своего наследия со стороны британского бренда MINI. При этом по своему техническому оснащения раритетный автомобиль соответствует будущему компании. Оригинальная машина очаровательна и увлекательна. Именно поэтому MINI Classic Electric занимает почётное место в нашем рейтинге топ самых лучших новинок Нью-Йоркского автосалона 2018 года.

Volkswagen Atlas Tanoak Concept

Volkswagen

Немецкая компания Volkswagen устроила на автосалоне в Нью-Йорке-2018 настоящий фурор. Мало того, что производитель показал концепт пятиместного стильного внедорожника, марка также представила прототип нового пикапа Volkswagen Atlas Tanoak Concept. К некоторому сожалению, в настоящий момент компания ничего не сообщает о серийной версии грузовика. Но! В какой-то момент немцы могут передумать.

Jaguar

Конечно, мировая премьера нового электрического кросса Jaguar I-Pace прошла в Женеве. Но, локальная премьера экологически чистого автомобиля в Нью-Йорке не стала менее ожидаемой и грандиозной. Как отмечают в компании, модель Jaguar I-Pace отличается превосходной управляемостью, потрясающим дизайном и способен проезжать на одной полной «заправке» достаточное количество километров.

Nissan Altima

Nissan

Модель Nissan Altima — это важный автомобиль японского бренда на американском рынке. Поэтому не случайно, что автосалон в Нью-Йорке-2018 состоялась мировая премьера седана Nissan Altima нового поколения. Автомобиль получил полностью пересмотренный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике концепта Vmotion 2.0 Concept, а также совершенно новый четырехцилиндровый двигатель с переменной степенью сжатия.

Jaguar

Британская компания Jaguar Land Rover привезла на Нью-Йоркский автосалон 2018 года новый «заряженный» внедорожник Jaguar F-Pace SVR. Высокопроизводительный автомобиль популярного сегмента SUV получил модернизированный двигатель 5.0 V8 с наддувом, который способен генерировать 550 лошадиных сил. Будем надеяться, что автомобиль в ближайшее время появится не только за океаном, но и на европейском рынке.

Hyundai Santa Fe

Хотя внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения был рассекречен задолго до старта Нью-Йоркского автосалона, его локальная премьера в США была очень ожидаема. Новая флагманская модель Hyundai Santa Fe получила смелый дизайн экстерьера, значительно улучшенные технологии безопасности и стала значительно комфортнее. Для машины доступны бензиновые и дизельные моторы, система полного привода HTRAC AWD и новую 8-диапазонную автоматическую трансмиссию.