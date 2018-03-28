В Нью-Йорке показали новый кроссовер Lincoln Aviator

На открывающемся сегодня автосалоне в Нью-Йорке представлен кроссовер Lincoln Aviator. Пока автомобиль имеет статус концепт-кара, но в следующем году он должен стать серийной моделью.

Марка Lincoln, ориентированная на рынки Америки, Китая и Ближнего Востока, в последние годы активно обновляет свой модельный ряд. Уже появились в продаже внедорожник Navigator и большой седан Continental, на подходе кроссовер Nautilus. А следующей новинкой люксового бренда станет кроссовер Aviator.

У «Линкольна» уже была модель с таким названием в первой половине двухтысячных годов: это была более дорогая версия внедорожника Ford Explorer . Но новый «Авиатор» не станет копией «Эксплорера» — он крупнее и создан на новой заднеприводной платформе.

Технические подробности о новинке не раскрываются, но в компании отмечают, что Lincoln Aviator получит бензиново-электрическую силовую установку и станет первым гибридомобилем марки.

В салоне машины — три ряда сидений, а в оснащение входит комплекс Co-Pilot 360, включающий в себя системы автоматического торможения, контроля слепых зон и удержания в полосе. Также кроссовер получил активную подвеску с системой «сканирования» дорожного покрытия.