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В Нью-Йорке показали новый кроссовер Lincoln Aviator
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В Нью-Йорке показали новый кроссовер Lincoln Aviator 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
На открывающемся сегодня автосалоне в Нью-Йорке представлен кроссовер Lincoln Aviator. Пока автомобиль имеет статус концепт-кара, но в следующем году он должен стать серийной моделью.
Марка Lincoln, ориентированная на рынки Америки, Китая и Ближнего Востока, в последние годы активно обновляет свой модельный ряд. Уже появились в продаже внедорожник Navigator и большой седан Continental, на подходе кроссовер Nautilus. А следующей новинкой люксового бренда станет кроссовер Aviator.
У «Линкольна» уже была модель с таким названием в первой половине двухтысячных годов: это была более дорогая версия внедорожника Ford Explorer. Но новый «Авиатор» не станет копией «Эксплорера» — он крупнее и создан на новой заднеприводной платформе.
Технические подробности о новинке не раскрываются, но в компании отмечают, что Lincoln Aviator получит бензиново-электрическую силовую установку и станет первым гибридомобилем марки.
В салоне машины — три ряда сидений, а в оснащение входит комплекс Co-Pilot 360, включающий в себя системы автоматического торможения, контроля слепых зон и удержания в полосе. Также кроссовер получил активную подвеску с системой «сканирования» дорожного покрытия.
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