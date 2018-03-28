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Над Lexus GS нависла угроза
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Над Lexus GS нависла угроза 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Официально в компании пока не прокомментировали возможное снятие седана с конвейера. Однако, по данным Motor1, это может произойти уже в апреле. Подтверждением этого служат сообщения о том, что нынешнее поколение Lexus GS станет последним. Предполагается, что производитель заменит ES и GS одной моделью, которая появится уже в этом году.
Кроме того, GS не пользуется особым спросом. Так, например, по итогам 2016 года на американском рынке было реализовано всего 15 тыс. заднеприводных седанов, в то время как более доступный ES разошелся в количестве 58 тыс. экземпляров.
Что касается российского рынка, то продажи GS были завершены еще летом 2016 года. В настоящее время российским покупателям доступна только "заряженная" версия GS F по цене от 6 445 000 рублей.
О модели, которая станет преемником GS, то пока мало информации. Предполагается, что она будет построена на глобальной платформе TNGA и получит привод на переднюю ось. Ранее фотографии замаскированного прототипа были замечены во время дорожных испытаний.
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