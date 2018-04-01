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В Китае начались продажи нового кроссовера Hyundai Encino
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В Китае начались продажи нового кроссовера Hyundai Encino 

Daily-Motor 49 минут назад
Фото: daily-motor.ru
На китайском автомобильном рынке начались продажи нового южнокорейского кроссовера Hyundai Encino, который известен на других рынках под именем Kona. Фактически эта модель является адаптацией «Коны» для «Поднебесной», а не абсолютно новым автомобилем.
При этом отличия между Encino и Kona все-таки есть, хоть и визуальные. Китайская версия оснащена иной радиаторной решеткой с горизонтальными планками, выполненной в стиле нового поколения кроссовера ix35.
Приводить в движение новый Hyundai Encino в КНР будет 1,6-литровый турбированный агрегат мощностью 177 лошадиных сил, сочетающийся с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — исключительно передний.
В список оснащения этой модели войдут: адаптивный круиз, система стабилизации, семь подушек безопасности, штатная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, беспроводная зарядка смартфона и многое другое.
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