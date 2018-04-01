В Китае начались продажи нового кроссовера Hyundai Encino

На китайском автомобильном рынке начались продажи нового южнокорейского кроссовера Hyundai Encino, который известен на других рынках под именем Kona. Фактически эта модель является адаптацией «Коны» для «Поднебесной», а не абсолютно новым автомобилем.

При этом отличия между Encino и Kona все-таки есть, хоть и визуальные. Китайская версия оснащена иной радиаторной решеткой с горизонтальными планками, выполненной в стиле нового поколения кроссовера ix35.

Приводить в движение новый Hyundai Encino в КНР будет 1,6-литровый турбированный агрегат мощностью 177 лошадиных сил, сочетающийся с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод — исключительно передний.

В список оснащения этой модели войдут: адаптивный круиз, система стабилизации, семь подушек безопасности, штатная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, беспроводная зарядка смартфона и многое другое.