Бензин продолжает дорожать

В России с начала года увеличилась стоимость бензина

Согласно официальным данным Росстандарта, в Российской Федерации зафиксирован рост цен на топливо в течение зимних месяцев текущего года почти на 0,5 процента. Отметим, что по итогам ушедшего года, топливо в общей сложности подорожало более, чем на семь процентов, при этом инфляция не превысила показатель в два с половиной процента.

Повышение ценника на горючее было зафиксировано в двадцати трёх регионах страны, при этом в девятнадцати субъектах цена на топливо, напротив, упала более, чем на процент. К примеру, на Камчатке бензин подешевел на одну целую три десятых процента.