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Бензин продолжает дорожать
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В России с начала года увеличилась стоимость бензина 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Согласно официальным данным Росстандарта, в Российской Федерации зафиксирован рост цен на топливо в течение зимних месяцев текущего года почти на 0,5 процента. Отметим, что по итогам ушедшего года, топливо в общей сложности подорожало более, чем на семь процентов, при этом инфляция не превысила показатель в два с половиной процента.
Повышение ценника на горючее было зафиксировано в двадцати трёх регионах страны, при этом в девятнадцати субъектах цена на топливо, напротив, упала более, чем на процент. К примеру, на Камчатке бензин подешевел на одну целую три десятых процента.
В целом за прошлый год цены производителей выросли на десять процентов. Напомним, что в начале нового года представители антимонопольной службы заявили о том, что никаких оснований для увеличения розничной стоимости на топливо для автомобилей в Российской Федерации нет. Но, одновременно с этим с первого января были увеличены акцизы на дизель и бензин, а второй этап подорожания намечен на середину лета. Теперь ставка для бензина пятого класса составит одиннадцать тысяч двести тринадцать рублей за тонну, а для дизельного топлива — семь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей за тонну.
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