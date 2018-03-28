Кроссовер Jaguar F-Pace получил 550-сильный мотор

Кроссовер Jaguar F-Pace, появившийся в 2016 году, уже успел стать самой продаваемой моделью марки. А теперь у автомобиля, как и у большинства немецких конкурентов, появилась заряженная версия.

На автосалоне в Нью-Йорке компания представила версию Jaguar F-Pace SVR с пятилитровым двигателем, выдающим 550 л. с. мощности и 680 Нм крутящего момента. Автомобиль получил новые бамперы, накладки на пороги, увеличенный спойлер и вентиляционные прорези в крышке капота.

До 100 км/ч машина разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость составляет 283 км/ч. Изменены калибровки восьмиступенчатого "автомата", рулевого механизма, полного привода и ездовой электроники. Также машина получила колеса диаметром 21 или 22 дюйма.

В салоне установлен традиционный рычаг "автомата" вместо вращающейся шайбы, а рельефные сиденья могут похвастать интегрированными подголовниками, руль же приобрел алюминиевые лепестки переключения передач.

На родине автомобиль будут продавать за 74800 фунтов стерлингов, цены на машину в России будут начинаться с 7,7 миллионов рублей.