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Jaguar F-Pace получил 550-сильный мотор
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Кроссовер Jaguar F-Pace получил 550-сильный мотор 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Кроссовер Jaguar F-Pace, появившийся в 2016 году, уже успел стать самой продаваемой моделью марки. А теперь у автомобиля, как и у большинства немецких конкурентов, появилась заряженная версия.
На автосалоне в Нью-Йорке компания представила версию Jaguar F-Pace SVR с пятилитровым двигателем, выдающим 550 л. с. мощности и 680 Нм крутящего момента. Автомобиль получил новые бамперы, накладки на пороги, увеличенный спойлер и вентиляционные прорези в крышке капота.
До 100 км/ч машина разгоняется за 4,3 секунды, максимальная скорость составляет 283 км/ч. Изменены калибровки восьмиступенчатого "автомата", рулевого механизма, полного привода и ездовой электроники. Также машина получила колеса диаметром 21 или 22 дюйма.
В салоне установлен традиционный рычаг "автомата" вместо вращающейся шайбы, а рельефные сиденья могут похвастать интегрированными подголовниками, руль же приобрел алюминиевые лепестки переключения передач.
На родине автомобиль будут продавать за 74800 фунтов стерлингов, цены на машину в России будут начинаться с 7,7 миллионов рублей.
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