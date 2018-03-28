Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов 

Большинство россиян (66 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что штрафы за отсутствие светоотражающих жилетов — это несправедливо. По их мнению, избежать аварий поможет хорошее освещение на дорогах.
Респондентам задали такой вопрос: «Штрафы за отсутствие светоотражающих жилетов — это справедливая мера?». 29 процентов опрошенных согласились, что это справедливо, так как водитель должен позаботиться о том, чтобы его не сбила машина.
Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 7818 человек.
С 18 марта в России вступили в силу поправки к ПДД, обязывающие водителей в некоторых случаях надевать светоотражающие жилеты. По новым правилам, водители должны надевать жилеты, куртку или жилет-накидку при вынужденной остановке или после ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток. Это касается автомобилистов, которым пришлось выйти на обочину дороги или проезжую часть.
Такое же требование будет действовать, если водителю придется выйти на дорогу в условиях ограниченной видимости. В МВД пояснили, что автомобилистов, которые находятся на проезжей части в темной одежде, не замечают из других машин.
Опрошенные ТАСС эксперты пояснили, что, выйдя из машины, водитель становится пешеходом. А пешеходы должны быть в одежде со светоотражающими элементами, оказавшись на обочине дороги в темное время суток. Штраф за нарушение для пешеходов составляет 500 рублей. Такое же взыскание, по данным ТАСС, ждет водителей, нарушивших новое правило. При этом в пресс-службе МВД РБК заявили, что водителей штрафовать за отсутствие жилетов не будут, так как административной ответственности за это не предусмотрено. В МВД отметили, что о необходимости иметь в машине жилет будут напоминать сотрудники ГИБДД.