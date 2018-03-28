Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов

Большинство россиян (66 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что штрафы за отсутствие светоотражающих жилетов — это несправедливо. По их мнению, избежать аварий поможет хорошее освещение на дорогах.

Респондентам задали такой вопрос: «Штрафы за отсутствие светоотражающих жилетов — это справедливая мера?». 29 процентов опрошенных согласились, что это справедливо, так как водитель должен позаботиться о том, чтобы его не сбила машина.

Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 7818 человек.

С 18 марта в России вступили в силу поправки к ПДД, обязывающие водителей в некоторых случаях надевать светоотражающие жилеты. По новым правилам, водители должны надевать жилеты, куртку или жилет-накидку при вынужденной остановке или после ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток. Это касается автомобилистов, которым пришлось выйти на обочину дороги или проезжую часть.

Такое же требование будет действовать, если водителю придется выйти на дорогу в условиях ограниченной видимости. В МВД пояснили, что автомобилистов, которые находятся на проезжей части в темной одежде, не замечают из других машин.