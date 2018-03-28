Infiniti QX80 идет в Россию

Названы сроки прихода на авторынок России новинки Infiniti QX80

От российских автодилеров японского автобренда Infiniti поступила информация, что автомодель QX80 ожидается в российских автосалонах уже к маю месяцу. По крайней мере в мае автодилеры точно начнут прием предзаказов на автоновинку.

По силовой части новый QX80 получил мощный 5,6-литровый мотор на 405 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом. Привод — полный.

Автоновинка немного видоизменилась за счет новых бамперов, а также осветительной арматуры иной конфигурации.

Внутри салона появилась новая мультимедиа система с крупными мониторами, кресла теперь подогреваются. Машину оснастили круиз-контролем, а также системами безопасности и помощи водителю.

Касательно ориентировочной стоимости на новый внедорожник официальной информации пока что не поступало.

А предыдущая модификация этой автомодели доступна в России от 3950000 российских рублей. По итогам прошлогодних продаж было реализовано 485 таких машин.