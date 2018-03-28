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Infiniti QX80 идет в Россию
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Названы сроки прихода на авторынок России новинки Infiniti QX80 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
От российских автодилеров японского автобренда Infiniti поступила информация, что автомодель QX80 ожидается в российских автосалонах уже к маю месяцу. По крайней мере в мае автодилеры точно начнут прием предзаказов на автоновинку.
По силовой части новый QX80 получил мощный 5,6-литровый мотор на 405 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом. Привод — полный.
Автоновинка немного видоизменилась за счет новых бамперов, а также осветительной арматуры иной конфигурации.
Внутри салона появилась новая мультимедиа система с крупными мониторами, кресла теперь подогреваются. Машину оснастили круиз-контролем, а также системами безопасности и помощи водителю.
Касательно ориентировочной стоимости на новый внедорожник официальной информации пока что не поступало.
А предыдущая модификация этой автомодели доступна в России от 3950000 российских рублей. По итогам прошлогодних продаж было реализовано 485 таких машин.
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