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Назван «Всемирный автомобиль года»
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Назван «Всемирный автомобиль года» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: MotorPage
Volvo XC60 назван автомобилем года, сообщает Autonews.
Кроссовер шведского автоконцерна стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года». Также в шорт-листе конкурса были представлены кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar.
Короткий список был озвучен на Женевском автосалоне в первой половине марта, а победитель — в конце месяца на Нью-Йоркском мотор-шоу. Победителя определяло жюри из 82 журналистов.
Кроме того, на Нью-Йоркском автосалоне назвали лучший автомобиль представительского класса, которым стал седан Audi A8, лучший спортивный автомобиль (BMW M5), городскую (Volkswagen Polo) и «зеленую» (Nissan Leaf) машины года, а также автомобиль с лучшим дизайном (Range Rover Velar).
В 2017-м лучшей машиной года был признан Jaguar F-Pace.
 Ещё 22 источника 
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