Назван «Всемирный автомобиль года»

Volvo XC60 назван автомобилем года, сообщает Autonews.

Кроссовер шведского автоконцерна стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года». Также в шорт-листе конкурса были представлены кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

Короткий список был озвучен на Женевском автосалоне в первой половине марта, а победитель — в конце месяца на Нью-Йоркском мотор-шоу. Победителя определяло жюри из 82 журналистов.