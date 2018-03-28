Следующий Renault Captur: новая платформа и «мягкий гибрид»

В 2019 году французская марка Renault планирует провести мировую премьеру компактного кроссовера Captur второго поколения. Хотя до презентации автомобиля ещё достаточно далеко, в сети начинают появляться пикантные подробности о новинке.

Напомним, что модель Renault Captur доступна во многих странах планеты. В свою очередь, с российским кроссом Renault Kaptur эта модель не имеет ничего общего, поскольку машины построены на разной платформе и оснащаются разными силовыми агрегатами.

Как сообщает популярное издание L’Argus, второе поколение кроссовера Renault Captur будет построено на новой модульной платформе CMF-B. Эта «тележка», помимо всего прочего, ляжет в основу кроссовера Nissan Juke следующего поколения и компактного хэтчбека Renault Clio

Также сообщается, что кузов кроссовера Renault Captur нового, второго по счёту поколения, станет немного больше. Кроме этого у автомобиля увеличиться колёсная база. Точных данных по габаритам новинки пока нет.

Немаловажные изменения произойдут и в гамме силовых агрегатов модели. По информации издания, для кроссовера Renault Captur следующей генерации подготовят новый 1,0-литровый 3-цилиндровый 100-сильный двигатель TCe (HR10). Кроме этого для машины будет доступен 4-цилиндровый агрегат HR13 (140 и 160 л.с.). Более мощный четырёхцилиндровый агрегат разработан в сотрудничестве с концерном Daimler

Также известно, что в гамме силовых агрегатов компактного кросса Renault Captur второго поколения будут значиться дизельные моторы. Предполагается, что автомобиль получит модернизированный 1,5-литровый движок dCi, отдача которого может варьироваться от 85 до 115 лошадиных сил. Причём для дизельного мотора будет доступна так называемая система «мягкого гибрида».

По данным зарубежного издания, мировая премьера кроссовера Renault Captur второго поколения состоится осенью следующего года, в рамках автосалона во Франкфурте-2019. При этом издание отмечает, что в это же время состоится презентация нового Nissan Juke. Предполагается, что оба субкомпактных внедорожника выйдут на рынок в первом квартале 2020 года.