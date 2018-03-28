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В Нью-Йорке дебютировал новый Nissan Altima
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Японская «четырехдверка»: в Нью-Йорке дебютировал новый Nissan Altima 

LiveCars.Ru 13 часов назад
Фото: Nissan
На мотор-шоу в Нью-Йорке-2018 прошла мировая премьера седана Nissan Altima нового поколения, предназначенного для североамериканского рынка. Во многих странах планеты этот автомобиль известен под названием Nissan Teana.
Ещё до официальной премьеры было известно, что дизайн седана Nissan Altima нового поколения будет выполнен в стилистике стильного концепта Nissan Vmotion 2.0, который японская марка показала в прошлом году.
Серийный 4-дверный Nissan Altima нового поколения получил большую V-образную радиаторную решётку и стильную светодиодную оптику головного света. В целом, внешний вид автомобиля стал более агрессивным и спортивным, благодаря рельефным линиям кузова.
Nissan
В салоне модели Nissan Altima нового поколения также много изменений. Помимо всего прочего, автомобиль получил информационно-развлекательную систему с «парящим» 8-дюймовым монитором, а также новую приборную панель, в которой появился 7-дюймовый информационный дисплей.
После смены поколений у седана Nissan Altima/Teana изменились габариты. В частности: длина — 4 900 мм (+26 мм); ширина — 1 852 мм (+23 мм); высота — 1 440 мм (-28 мм). Размер колёсной базы составляет 2 824 мм (+48 мм). В компании отмечают, что автомобиль новой генерации стал ещё комфортнее и удобнее.
Немаловажен тот факт, что седан Nissan Altima нового поколения стал первой моделью бренда Nissan, которую укомплектовали инновационным бензиновым мотором 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1). Напомним, что впервые этот двигатель дебютировал на внедорожнике Infiniti QX50.
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