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Kia 900 может похвастаться успешным дебютом в Нью-Йорке
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Kia 900 может похвастаться успешным дебютом в Нью-Йорке 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Премьера суперсовременного седана от Kia прошла на «ура» в рамках автошоу, проходящего в американском Нью-Йорке.
Ожидается, что новинка появится в США уже в этом году.
На американский рынок новинка попадет с индексом К900. В Южной Корее данный седан известен, как К9. Оба автомобиля совершенно идентичны по своему исполнению. За их внешностью кроется внушительная техническая начинка.
Впереди у машины находится радиаторная решетка в 176 ячеек. По мнению конструкторов, это число символизирует высвобождение энергии изнутри наружу.
Внутри салона все сделано для удобства водителя и его пассажиров. Например, посадочное место водителя регулируется по 20 позициям, включая уровень расположения плеч. Сиденья для пассажиров имеют от 12 до 18 степеней регулировки. Доступны также обогрев и вентиляция посадочных мест.
Для американского рынка К900 будет поставляться с двигателем битурбо объемом в 3.3 литра. Он сможет выжимать 365 лошадиных сил для 8-ми ступенчатой АКП.
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