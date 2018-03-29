Держитесь за баранку. В России подорожают машины и появятся новые штрафы

Каждый год в канун новогодних праздников или чуть позже автопроизводители традиционно повышают цены на авто нового модельного года. Объясняют это появлением новых опций, инфляцией, изменением курсов валют и так далее. Так было и в этом январе, когда практически все компании подняли цены — на 3-5% (в среднем). Но, увы, нет уже никаких сомнений в том, что в ближайшие месяцы нас накроет очередная волна повышения цен, с инфляцией никак не связанная.

Неумолимый рост

В январе правительство утвердило повышение в два-три раза акцизов на новые автомобили, мощностью свыше 200 л.с., и в результате некоторые модели премиум-класса подорожали на 300-500 тыс. руб. А 1 апреля у нас случится индексация утилизационного сбора. Правительство утвердило новые ставки — они, как уверяют, выросли всего на 15%. Но это в среднем по больнице (по всем видам автомобильной техники); для легковых машин повышение оказалось куда более серьезным. Для новых автомобилей с мотором объемом до 1 л вырастет действительно всего на 17% (до 33 тыс. руб.), но такие у нас в стране популярностью не пользуются — за год продают меньше 5 тыс. шт. А вот для самой массовой категории с моторами от 1 до 2 л утилизационный сбор подняли аж на 90% (до 84 тыс. руб.), от 2 до 3 л — на 49% (до 126 тыс. руб). На машины с двигателем объемом 3 литра и выше ставки не изменились.

Выросла сумма платежей и для грузовых авто и прицепов, в зависимости от мощности и массы рост составил от 15 до 90%. Смешно, на даже для новых электромобилей, продажи которых государство обещает поддерживать, сбор увеличился на 15% (до 32,6 тыс. руб.). Ставки утилизационного сбора для подержанных автомобилей (если кто еще захочет их ввозить!) выросли на те же 15-90%, но в абсолютных цифрах стали совсем запретительными. Например, за 3-4 летний автомобиль с двигателем 1-2 л придется отдать (дополнительно к таможенным сборам!) еще и 313,8 тыс. руб. Прощайте, бэушные иномарки из Европы и Японии…

Вот что при этом интересно: автопроизводители, которые развернули сборку своих машин в России, этот сбор платят, но впоследствии его им компенсируют — за счет промышленных субсидий от государства (правда, с временным лагом в 3-6 месяцев). На эти цели правительство планирует выделить в 2018 году 102 млрд руб. Причем доля отечественной сборке на рынке составляет уже 83%.

Тогда вообще не очень понятно, зачем увеличивать, причем так резко, этот сбор, ведь в большинстве случае деньги просто перекладываются из одного кармана в другой — и обратно. Чтобы поучить деньги сейчас, а завтра… Так это будет завтра! Или хотят окончательно прибить импорт? Но зачем? На самые мощные и дорогие машины сбор не вырастет. А вот цена импортных иномарок бюджетного и среднего класса снова может поползти вверх… Да что там — обязательно поползет, или модели просто тихо уйдут с нашего рынка! Кому мешает, скажем, Nissan Juke, Mitsubishi ASX или Renault Dokker? Или немногочисленные выжившие на наших просторах пикапы? Ожидается, что повышение цен на эти модели может составить 5-8%, а для среднего класса это слишком много… Кстати, без сомнения, вырастет (хотя и не так резко) и цена локализованных моделей, так как утильсбор надо заплатить сегодня, а компенсация придет ближе к осени.

Все это не может не отпугнуть часть покупателей и остановить рост и так на неокрепшем рынке. Стоит ли это потенциального дополнительного дохода в 5 млрд руб., которые федеральный бюджет планирует получить уже в этом году? А вдруг правительство (тьфу-тьфу-тьфу!) решит отменить субсидии российским заводам (такой сценарий вполне возможен по нынешним временам; между прочим, это объясняет, зачем в принципе затеяна история с повышением сбора)? Тут же неминуемо последует повышение цен на все новые машины. Не надо быть пророком — в таком случае, как минимум, надо ставить жирный крест на планах восстановления всей отрасли с оборотом более 2 трлн рублей в год.

Так, для справки. Утилизационный сбор как оплата затрат государства на переработку автомобиля после окончания его эксплуатации был введен в 2014 года. По самой приблизительной оценке коллег из «Авторевю» , за это время государство собрало по этой статье примерно 140 млрд рублей. Только вот к утилизации эти деньги никакого отношения пока не имеют — у нас даже нет рамочного закона, как и соответствующей госпрограммы. А полученные деньги используются на самые разные (надеюсь, исключительно благие!) цели.

Nissan Murano, Да, кстати, чуть не забыл! В марте Минпромторг расширил список автомобилей, владельцы которых заплатят транспортный налог в два-три раза больше, чем обычный, потому что их машины теперь относятся к роскошным — с 909 моделей до 1120. Напомню, что роскошными считаются авто ценой выше 3 млн руб., а инфляцию и изменение курса рубля в министерстве существенными причинами не считают. Поэтому сегодня уже придется дополнительно раскошелится покупателям BMW 5-ой серии и Х3 (даже с базовым 2-литровым мотором), Ford Explorer Volkswagen Touareg… Гордитесь, хозяева этих моделей, вы — элита!

Новые кары

Что еще ждет автомобилистов в ближайшие месяцы? По информации из Государственной Думы, уже в нынешнюю сессию будет принято несколько новых «автомобильных» законов — из числа тех, что уже порядком залежались в профильных комитетах. Во-первых, это залог в 30 тыс. руб. за автомобиль, задержанный у пьяного водителя. Без уплаты этой суммы машину со штрафстоянки не забрать. В мае 2016 года документ был принят в первом чтении, и теперь, может быть, дело сдвинется с мертвой точки.

Во-вторых, в КоАП может наконец-то появиться штраф за опасное вождение — 5 тыс. руб. за первый раз, лишение прав на год — за второй. Сам термин появился в ПДД еще в июне 2016 года, проект о наказании Госдума приняла в январе 2017 года. И с тех пор дорабатывается, потому что непонятно — как оформить это правонарушение? По каким принципам?

И в-третьих, в Кодексе может появиться аналог балльной системы, которую у нас поименуют «накопительная система для злостных нарушителей ПДД». Суть ее в том, что за три общественно опасных нарушения (проезд на красный свет, превышение скорости на 40 км/ч и т.д.) в течение года водитель лишится прав или будет оштрафован дополнительно на 30 тыс. руб. В октябре 2016 года законопроект прошел в первом чтении, и — завис… А теперь он — в приоритете у законодателей, так что ждем.

Есть еще один проект — ужесточение ответственности для водителей, которые не пропустили карету «скорой помощи». Депутаты предлагают лишать таких автомобилистов прав на два года. А если пациент умер, водителю может грозить реальный срок по уголовной статье. Правда, доказать причинно-следственную связь в таком случае будет непросто, поэтому законопроект до первого чтения не дошел (хотя и рекомендован профильным комитетом). Поэтому в этом полугодии его, видимо, обсуждать не будут. Но кто знает?..

Июль будет жарким

В этом месяце вступают в силу три знаковых решения, которые так или иначе повлияют на повседневную жизнь автомобилистов. Во-первых, лимит допустимого ущерба по Европротоколу будет увеличен с 50 до 100 тыс. руб. Оформить происшествие можно без участника сотрудника ГАИ ; главное, чтобы участники ДТП были согласны с тем, кто виноват, и не было пострадавших людей. Вроде тут все хорошо, но страховщики сильно опасаются большого количества случаев мошенничества, ведь ставки-то повышаются. А гаишники будут приезжать на место ДТП все с меньшей охотой — разбирайтесь, мол, сами.

Кроме того, в июле вступают в силу поправки в КоАП, по которым состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови. Наказание за нетрезвую езду остается прежним — 30 тыс. руб. штрафа и лишение прав. Состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится более 0,3 г (это и есть промилле) абсолютного этилового спирта. Кстати, в дальнейшем МВД планирует увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования — с нынешних 30 тыс. до 35-45 тыс. руб.

И еще: с 1 июля все новые автомобили, которые произвели в РФ или ввезли из-за границы, не будут получать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС), только электронные. Существующие синенькие ПТС не отменяются, их можно обменять на электронную версию, но только добровольно. Выглядит все очень красиво, но нет никаких сомнений в том, что на первом этапе обнаружится немало проблем… Например, как купить полис ОСАГО на новый автомобиль (а без этой бумажки нельзя поставить машину на учет) без ПТС? По договору купли-продажи? Этого не позволяет закон; у ГИБДД и страховых компаний ответа пока нет.

Впрочем, ждать осталось недолго — до 1 июля. И отступать некуда: бланки новых бумажных паспортов в МВД не заказали.