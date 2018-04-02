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Гибридный седан Geely Emgrand GT «показал» интерьер
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Гибридный седан Geely Emgrand GT «показал» интерьер 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Китайская компания Geely опубликовала первые официальные фотографии салона гибридного седана Geely Borui GE. В России «дореформенная» версия этой 4-дверной модели предлагается под названием Geely Emgrand GT.
Первые изображения гибридного седана Geely Borui GE появились в сети несколько дней назад. Теперь же компания распространила фото интерьера «зеленого» автомобиля, предназначенного для «домашнего» рынка.
В оформление интерьера гибридного автомобиля можно обнаружить новую переднюю панель. Отметим, что рядом с большим сенсорным монитором информационно-развлекательной системы расположена большая стеклянная вставка, на которой имеется оригинальный рисунок. Аналогичная графика имеется на верных картах.
Также отмечается, что гибридный седан Geely Borui GE получил новый мультимедиа-комплекс с 12,3-дюймовым монитором. Помимо всего прочего, в оснащение машины вошла беспроводная зарядка для смартфонов.
Какая силовая установка у гибридного седана Geely Borui GE пока неизвестно. Предполагается, что автомобиль оснащён 1,5-литровым ДВС на 179 сил, электрическим мотором и роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, а также комплектом аккумуляторных батарей. Известно, что гибридный седан можно заряжать от электросети.
Официальная премьера нового гибридного седана Geely Borui GE пройдёт в апреле ткущего года в Пекине. Продажи «зеленой» модели стартуют в Поднебесной нынешним летом.
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