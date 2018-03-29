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Номера в ГИБДД будут хранить дольше
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Номера в ГИБДД будут хранить дольше 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
В новый проект по правилам регистрации транспортных средств входит норма, которая предполагает длительное хранение номеров в ГИБДД.
Поправки необходимо внести в существующие нормы в связи с использованием электронных паспортов ТС, которые в сроком времени полностью заменят их бумажные и менее информативные аналоги. Напомним, что переход на новый вид документов должен быть окончен до середины лета текущего года.
Согласно проекту, срок хранения знаков государственной регистрации в ГИБДД нужно продлить вплоть до трёхсот шестидесяти дней. Именно столько времени, по мнению специалистов, автомобилисту должно хватить для того, чтобы выбрать, приобрести новый автомобиль, и повесить на него номера, ранее закреплённые за ним.
Эксперты отмечают, что такое нововведение помешает мошенникам проводить нелегальные операции, в рамках которых они под видом договоренности с собственником осуществляют различные незаконные манипуляции с номерами и автомобилями.
Актуальная норма предполагает аннулирование регистрации автомобиля в том случае, если в него были внесены конструктивные изменения. И при этом восстановление аннулированных номеров не предусмотрено.
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