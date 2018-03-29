Номера в ГИБДД будут хранить дольше

В новый проект по правилам регистрации транспортных средств входит норма, которая предполагает длительное хранение номеров в ГИБДД

Поправки необходимо внести в существующие нормы в связи с использованием электронных паспортов ТС, которые в сроком времени полностью заменят их бумажные и менее информативные аналоги. Напомним, что переход на новый вид документов должен быть окончен до середины лета текущего года.

Согласно проекту, срок хранения знаков государственной регистрации в ГИБДД нужно продлить вплоть до трёхсот шестидесяти дней. Именно столько времени, по мнению специалистов, автомобилисту должно хватить для того, чтобы выбрать, приобрести новый автомобиль, и повесить на него номера, ранее закреплённые за ним.

Эксперты отмечают, что такое нововведение помешает мошенникам проводить нелегальные операции, в рамках которых они под видом договоренности с собственником осуществляют различные незаконные манипуляции с номерами и автомобилями.

Актуальная норма предполагает аннулирование регистрации автомобиля в том случае, если в него были внесены конструктивные изменения. И при этом восстановление аннулированных номеров не предусмотрено.