Genesis Essentia Concept: парабола, положенная на бок…

Представленный на автосалоне в Нью-Йорке Essentia Concept, как ни странно, не только шоу-кар. По заверениям разработчиков, машина может достичь рубежа в 96 км/ч (60 миль/ч) всего за три секунды. Не бог весть что по современным «электрическим» меркам, однако ж не нужно стесняться такой медлительности. Всё-таки Essentia — это не спорткар, а Gran Turismo, каких в серийной линейке Genesis пока нет.

О том, что такой автомобиль рано или поздно появится, собравшихся на стенде марки в Ньй-Йорке, заверил нынешний главный дизайнер бренда Люк Донкервольке , венцом карьеры которого в «народном» Volkswagen стали проекты в Bentley . Создавая силуэт Gran Turismo, Донкервольке утверждает, что вдохновлялся параболой. Вполне может быть — художники народ вольнодумный, им что парабола, что гипербола, которая действительно похожа на заваленную параболу, — всё равно. Да и нам тоже, машина от этого ничуть не потеряла.

Само собой, если Genesis Essentia Concept дойдет до конвейера со всеми задумками создателей, то станет не просто автомобилем, а частью городской инфраструктуры, при необходимости обмениваясь информацией всеми известными способами коммуникации или даже заимствуя электроэнергию из источников, которые обнаружатся по пути следования.

Что касается водителя, ему можно вообще расслабиться и ничего не делать. Во-первых, автомобиль оснащён системами «car-to-car» и «cat-to-infrastructure», во-вторых, в зависимости от маршрута и условий по трафику автомобиль будет сам регулировать настройки не только всех систем, но и, скажем, положение кресла. Удивительно, как ещё оставили руль с педалями…