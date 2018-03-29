Ещё
Genesis Essentia Concept: парабола, положенная на бок…
Далее:
Читайте также:
Ещё

Genesis Essentia Concept: парабола, положенная на бок… 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Представленный на автосалоне в Нью-Йорке Essentia Concept, как ни странно, не только шоу-кар. По заверениям разработчиков, машина может достичь рубежа в 96 км/ч (60 миль/ч) всего за три секунды. Не бог весть что по современным «электрическим» меркам, однако ж не нужно стесняться такой медлительности. Всё-таки Essentia — это не спорткар, а Gran Turismo, каких в серийной линейке Genesis пока нет.
О том, что такой автомобиль рано или поздно появится, собравшихся на стенде марки в Ньй-Йорке, заверил нынешний главный дизайнер бренда Люк Донкервольке, венцом карьеры которого в «народном» Volkswagen стали проекты в Bentley. Создавая силуэт Gran Turismo, Донкервольке утверждает, что вдохновлялся параболой. Вполне может быть — художники народ вольнодумный, им что парабола, что гипербола, которая действительно похожа на заваленную параболу, — всё равно. Да и нам тоже, машина от этого ничуть не потеряла.
Само собой, если Genesis Essentia Concept дойдет до конвейера со всеми задумками создателей, то станет не просто автомобилем, а частью городской инфраструктуры, при необходимости обмениваясь информацией всеми известными способами коммуникации или даже заимствуя электроэнергию из источников, которые обнаружатся по пути следования.
Что касается водителя, ему можно вообще расслабиться и ничего не делать. Во-первых, автомобиль оснащён системами «car-to-car» и «cat-to-infrastructure», во-вторых, в зависимости от маршрута и условий по трафику автомобиль будет сам регулировать настройки не только всех систем, но и, скажем, положение кресла. Удивительно, как ещё оставили руль с педалями…
Автомобили: последние новости
VW Touareg 3 поколения: без понижайки! Переделанный Mercedes-Benz В-class стал самым дальнобойным электромобилем в Китае АвтоВАЗ: всё стало хорошо…
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово256
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»44
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов30
В Германии задержали автобус с русскими детьми11
Полицейский сбил машину, а потом пешехода14
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение