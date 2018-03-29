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Kodiaq существенно дешевеет в России
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Skoda Kodiaq существенно дешевеет в России 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Компания Skoda рассчитывает на существенное увеличение продаж своего кроссовера Kodiaq на российском рынке по результатам 2018 года. В настоящее время бренд реализует в нашей стране только автомобили в максимальных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, предусматривающих наличие мощных силовых агрегатов и богатого оснащения. Соответственно, минимальная цена Шкода Кодиак в нашей стране составляет 2 миллиона 17 тысяч рублей и популярность кроссовера не высока.
Но в 2018 году это положение должно быть исправлено, ведь в продаже появятся и более доступные версии, причем их сборка будет организована на территории России, что позволит существенно снизить себестоимость производства и ее окончательную цену для покупателей. Дилеры должны получить первые Кодиак российской сборки уже в апреле. Российским партнером чешской компании по локальному выпуску кроссоверов является Группа ГАЗ.
Пока же стало известно, что новый Skoda Kodiaq в оснащении Active со 125-сильным 1.4-литровым мотором, механической трансмиссией и приводом на переднюю ось обойдется покупателям в 1 339 000 рублей, что соответствует цене Volkswagen Tiguan в базовой версии (разница 10 тысяч рублей в пользу VW). Напомним, что в прошлом году представители Skoda анонсировали ценник базовых версий кроссовера на уровне 1.5 миллионов рублей.
В прошлом году россияне приобрели немногим более двух тысяч экземпляров Kodiaq.
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