Skoda Kodiaq существенно дешевеет в России

Компания Skoda рассчитывает на существенное увеличение продаж своего кроссовера Kodiaq на российском рынке по результатам 2018 года. В настоящее время бренд реализует в нашей стране только автомобили в максимальных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, предусматривающих наличие мощных силовых агрегатов и богатого оснащения. Соответственно, минимальная цена Шкода Кодиак в нашей стране составляет 2 миллиона 17 тысяч рублей и популярность кроссовера не высока.

Но в 2018 году это положение должно быть исправлено, ведь в продаже появятся и более доступные версии, причем их сборка будет организована на территории России, что позволит существенно снизить себестоимость производства и ее окончательную цену для покупателей. Дилеры должны получить первые Кодиак российской сборки уже в апреле. Российским партнером чешской компании по локальному выпуску кроссоверов является Группа ГАЗ

Пока же стало известно, что новый Skoda Kodiaq в оснащении Active со 125-сильным 1.4-литровым мотором, механической трансмиссией и приводом на переднюю ось обойдется покупателям в 1 339 000 рублей, что соответствует цене Volkswagen Tiguan в базовой версии (разница 10 тысяч рублей в пользу VW). Напомним, что в прошлом году представители Skoda анонсировали ценник базовых версий кроссовера на уровне 1.5 миллионов рублей.

В прошлом году россияне приобрели немногим более двух тысяч экземпляров Kodiaq.