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Разрешить тонировку
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Разрешить тонировку 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Тонировку запретили, и жить водителям стало тяжелее. Солнце слепит глаза в пути, воры видят, что не так лежит в салоне. Тонировать все стекла необязательно — можно разрешить лишь немного затемнять их на передних дверях. Согласны? Подпишите петицию.
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