Разрешить тонировку

Тонировку запретили, и жить водителям стало тяжелее. Солнце слепит глаза в пути, воры видят, что не так лежит в салоне. Тонировать все стекла необязательно — можно разрешить лишь немного затемнять их на передних дверях. Согласны? Подпишите петицию.