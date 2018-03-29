Разработан первый украинский беспилотный автомобиль

Конструкторы Запорожского автомобилестроительного завода ( ЗАЗ ) разработали первый украинский беспилотный автомобиль, сообщает Auto.Today.

Беспилотник может передвигаться не только по дорогам, но и по бездорожью, распознавать людей и животных, различать дорожные знаки и объезжать ямы.

Автомобиль следит за дорогой одновременно с помощью видеокамер, радара и спутниковых систем навигации, а ориентируется на местности с помощью электронных навигационных карт, которые он умеет не только различать, но и дополнять, а при необходимости, составлять собственные.

Как рассказал один из инженеров-конструкторов, участвовавших в разработке автомобиля, сначала дорога изучается людьми: они помечают нюансы, отмечают ямы, светофоры, лежачих полицейских и другие помехи. Затем по маршруту направляется беспилотник, который уже готов к определенным дорожным условиям.

Получаемые в пути данные автомобиль отправляет на диспетчерский пункт оператору, который в случае необходимости может взять на себя управление беспилотником.