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Разработан первый украинский беспилотный автомобиль
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Разработан первый украинский беспилотный автомобиль 

Рамблер 45 минут назад
Фото: кадр из видео
Конструкторы Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) разработали первый украинский беспилотный автомобиль, сообщает Auto.Today.
Беспилотник может передвигаться не только по дорогам, но и по бездорожью, распознавать людей и животных, различать дорожные знаки и объезжать ямы.
Автомобиль следит за дорогой одновременно с помощью видеокамер, радара и спутниковых систем навигации, а ориентируется на местности с помощью электронных навигационных карт, которые он умеет не только различать, но и дополнять, а при необходимости, составлять собственные.
Как рассказал один из инженеров-конструкторов, участвовавших в разработке автомобиля, сначала дорога изучается людьми: они помечают нюансы, отмечают ямы, светофоры, лежачих полицейских и другие помехи. Затем по маршруту направляется беспилотник, который уже готов к определенным дорожным условиям.
Получаемые в пути данные автомобиль отправляет на диспетчерский пункт оператору, который в случае необходимости может взять на себя управление беспилотником.
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