Компании Toyota и Suzuki «обменяются» моделями

Стоит напомнить, что ещё в прошлом году компании Toyota Motor Corporation и Suzuki Motor Corporation подписали меморандум о сотрудничестве, который подразумевает совместную «разработку новейших "зелёных" и информационных технологий, а также сотрудничество в сфере безопасности», а также «взаимные поставки продукции и комплектующих» и «продвижение электрифицированных машин на индийском рынке».

Как сообщают наши индийские коллеги, компании Toyota и Suzuki планируют не ограничиваться простым «перешиванием логотипов», а намереваются «скорректировать дизайн машин в соответствие с фирменным стилем каждого бренда». При этом техническая «начинка» останется прежней.

По предварительным данным, перелицованные автомобили Toyota и Suzuki для индийского рынка будут официально представлены в начале 2019 года. В настоящий момент нет информации о том, планируют ли производители продавать такие машины за пределами Индии.

Стоит отметить, что компания Maruti Suzuki — это лидер автомобильного рынка Индии. По итогам 2017 года компания реализовала в стране свыше 1 602 000 машин. При этом показатели Toyota куда скромнее — 139 500 автомобилей.