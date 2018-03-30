BMW обязали отозвать автомобили в Германии

BMW обязали отозвать 11 тыс. автомобилей в Германии

Федеральное ведомство по автотранспорту в Германии распорядилось отозвать более 11 тыс. люксовых автомобилей BMW из-за установки на них механизмов, фальсифицирующих показатели выбросов вредных веществ, сообщило издание Der Spiegel.

Отзыв коснется моделей 750d и M550d. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер объяснил эти меры необходимостью заменить недопустимые устройства, установленные в двигателях автомобилей BMW. Издание напомнило, что компания BMW отрицала манипуляции с выбросами вредных веществ в атмосферу, однако на прошлой неделе сотрудники прокуратуры Мюнхена вместе с полицией провели обыски в штаб-квартире автопроизводителя по делу о махинациях.

Как сообщили в ведомстве, у властей есть подозрения, что в BMW использовали запрещенный механизм, который корректировал показатели. Как писали "Вести. Экономика", автопроизводителей Германии в конце июля 2017 года обвинили в картельном сговоре. По информации издания Der Spiegel, компании VW , BMW, Audi Porsche , возможно, вступили в сговор с целью установки цен на системы очистки дизельных выбросов с использованием отраслевых комитетов.

Около 200 сотрудников, работающих в 60 отраслевых комитетах, обсудили разработку транспортных средств, тормозов, бензиновых и дизельных двигателей, муфт и трансмиссий, а также систем очистки выхлопных газов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо, отправленное в органы управления картелями.

Компания Volkswagen признала возможное антиконкурентное поведение в письме, которое она отправила антимонопольным властям 4 июля, отметили в Der Spiegel. Автопроизводители обсудили выбор поставщиков и цену компонентов. С 2006 г. автопроизводители также обсудили стоимость AdBlue — системы очистки выхлопных газов для дизельных двигателей.