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В Милане показали новый 5-местный кроссовер SWM G01
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В Милане показали новый 5-местный кроссовер SWM G01 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
На специальном мероприятии в Милане (Италия) китайская автомобильная компания SWM Motors, принадлежащая концернам Brilliance и Shineray Motorcycle, показала свой новый компактный кроссовер под индексом G01. В продажу в «Поднебесной» новинка поступит летом 2018 года.
Новый 5-местный «паркетник» получил оригинальный дизайн, который не имеет ничего общего со своими старшими собратьями SWM X3 и X7, уже доступными на рынке КНР.
SWM G01 получил под капот 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 156 лошадиных сил. Сочетается с ним 5-ступенчатая «механика» или бесступенчатая коробка передач CVT (вариатор). Привод — исключительно передний.
В список оснащения автомобиля входят: система стабилизации, панорамная крыша с люком, многозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, камера кругового видеообзора, цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и многое другое.
Полноценная презентация нового китайского кроссовера SWM G01 состоится в рамках автомобильной выставки в Пекине (Beijing Auto Show-2018) в следующем месяце.
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