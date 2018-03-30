На Крымском мосту устанавливают шумозащитные экраны

На Крымском мосту начали устанавливать шумозащитные экраны

На Крымском мосту началась установка шумозащитных экранов, передает РИА "Новости"

"Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией", — сказал замначальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

Отмечается, что экраны от трех до шести метров представляют собой стойки из нержавеющей стали с трехслойными шумозащитными панелями из минераловатных плит, устойчивыми к ветру, влаге и возгоранию. Экраны также планируют установить на участках вдоль железнодорожной части моста.

"Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 километра от керченского берега", — добавил Турсунбеков.