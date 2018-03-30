«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda

1 апреля автопроизводитель из Японии предложит покупателям оригинальный кабриолет-кроссовер CR-V. Над ним основательно поработали двое специалистов, используя болгарку. В характеристиках указывается, что новое авто «полностью неуправляемое». Также производитель сообщает, что после внесённых конструктивных изменений жёсткость кузова снизилась на 100 процентов. Шуточная машина обойдётся автолюбителю в половину обычной цены, поскольку, с юмором отмечает концерн, за эти деньги владелец получает лишь половину автомобиля.