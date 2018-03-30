«Самара-Авто» заменит Lada на Mitsubishi

Компания Константина Стефанова вполне серьезно принялась выстраивать бизнес под марку Mitsubishi . И это похоже на анекдот «неразумно, но логично».

Неразумно потому, что бренд Mitsubishi на умирающем самарском автомобильном рынке все равно, что гиря на ногах пловца. «Самарские автомобили» имели два салона и один из них закрыли. Явно не просто так.

А логично, поскольку Mitsubishi всего за два месяца года, согласно AEB, показал рост 97%. За 2017-й год рост продаж составил 45%. У марки наконец-то появился компактный кроссовер ASX за приличные деньги, а в этом году еще и спортивный Eclipse Cross прибавился.

В свете будущего открытия «Самара-Лада» всерьез занялась подготовкой. Чтобы сэкономить (что очень логично!), компания решила перетасовать имеющиеся салоны. По нашим сведениям, марка Lada , салоны которой сейчас расположены на Мирной и на Южном шоссе, в полном составе отправится на границу города. Освободившееся на Мирной помещение планируют отдать под Mitsubishi.

Кстати, это крайне логично, поскольку сложный бренд должен быть на виду и буквально в шаговой доступности для покупателей.

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