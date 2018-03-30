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«Самара-Авто» заменит Lada на Mitsubishi
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«Самара-Авто» заменит Lada на Mitsubishi 

Car-Mania 19 минут назад
Фото: Car-Mania
Компания Константина Стефанова вполне серьезно принялась выстраивать бизнес под марку Mitsubishi. И это похоже на анекдот «неразумно, но логично».
Неразумно потому, что бренд Mitsubishi на умирающем самарском автомобильном рынке все равно, что гиря на ногах пловца. «Самарские автомобили» имели два салона и один из них закрыли. Явно не просто так.
А логично, поскольку Mitsubishi всего за два месяца года, согласно AEB, показал рост 97%. За 2017-й год рост продаж составил 45%. У марки наконец-то появился компактный кроссовер ASX за приличные деньги, а в этом году еще и спортивный Eclipse Cross прибавился.
В свете будущего открытия «Самара-Лада» всерьез занялась подготовкой. Чтобы сэкономить (что очень логично!), компания решила перетасовать имеющиеся салоны. По нашим сведениям, марка Lada, салоны которой сейчас расположены на Мирной и на Южном шоссе, в полном составе отправится на границу города. Освободившееся на Мирной помещение планируют отдать под Mitsubishi.
Кстати, это крайне логично, поскольку сложный бренд должен быть на виду и буквально в шаговой доступности для покупателей.
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