Lexus заставит своих клиентов облизывать руль

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Lexus заставит водителей облизать руль автомобиля для запуска мотора 

Daily-Motor 52 минуты назад
Lexus заставит водителей облизать руль автомобиля для запуска мотораКомпания Lexus и фирма 23andMe объявили о запуске нового, и, стоит отметить, весьма нетривиального проекта, заключающегося в использовании генетических данных при покупке нового автомобиля.
Новая услуга под названием Genetic Select станет доступна с 1 апреля 2018 года во всех дилерских центрах японской марки. Она позволит подобрать автомобиль под реальные физиологические нужды водителя, учитывая, в качестве примера, степень тонировки стекол для защиты от ультрафиолетовых лучей. Правда существует один нюанс — придется сдать дилеру образец слюны и в будущем, для запуска двигателя автомобиля будет необходимо лизнуть его руль, чтобы машина автоматически распознала водителя.
Конечно же, это всего лишь первоапрельская шутка.
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