Ремонтировать дороги разрешили использованным асфальтом

В России узаконили использование бывшего в употреблении асфальта, сообщают «Известия»

Соответствующий стандарт принят и вступит в силу в июне 2018 года. Согласно ему, при ремонте дорог можно будет использовать крошку из старого асфальта вместе с новым покрытием для его верхних слоев.

Однако это касается не всех магистралей. Так, старый асфальт нельзя будет использовать при ремонте сверхинтенсивных дорог. На среднеинтенсивных возможно использование до 20% крошки из б/у асфальта, а на слабоинтенсивных ее количество не ограничено.

Интенсивность движения по каждой дороге будет определяться числом приложений эквивалентных одноосных нагрузок.

По словам замдиректора Научно-исследовательского института транспортно-строительного комплекса Кирилла Жданова, нововведение позволит увеличить срок службы асфальта.