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Ремонтировать дороги разрешили использованным асфальтом
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Ремонтировать дороги разрешили использованным асфальтом 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В России узаконили использование бывшего в употреблении асфальта, сообщают «Известия».
Соответствующий стандарт принят и вступит в силу в июне 2018 года. Согласно ему, при ремонте дорог можно будет использовать крошку из старого асфальта вместе с новым покрытием для его верхних слоев.
Однако это касается не всех магистралей. Так, старый асфальт нельзя будет использовать при ремонте сверхинтенсивных дорог. На среднеинтенсивных возможно использование до 20% крошки из б/у асфальта, а на слабоинтенсивных ее количество не ограничено.
Интенсивность движения по каждой дороге будет определяться числом приложений эквивалентных одноосных нагрузок.
По словам замдиректора Научно-исследовательского института транспортно-строительного комплекса Кирилла Жданова, нововведение позволит увеличить срок службы асфальта.
Глава общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян полагает, что принятый стандарт сэкономит муниципальным властям деньги на ремонте небольших дорог и «не должен» сказаться на его качестве.
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