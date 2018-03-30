«Прошлый год был ярким для автомобильного рынка»

Воодушевленные положительной динамикой прошлого года, эксперты стали давать долгосрочные прогнозы, из которых следует, что наш рынок ждет пусть не сверхбыстрый, но стабильный рост. Как вы оцениваете результаты 2017-го и основываясь на каких прогнозах вы будете вести бизнес в 2018-м? Вячеслав Кузяков: Если одним словом охарактеризовать прошлый год, то он был ярким. Для всех участников рынка, и для нашей компании в частности. Продажи новых автомобилей по рынку в целом выросли на 12%, что не может не вселять оптимизма, в том числе и оценивая перспективы 2018 года. Но об этом чуть позже.

Если же рассматривать отдельно сегменты, то ситуация неоднозначная. Премиальные производители не последовали общей тенденции, что было ожидаемо. Этот сегмент меньше теряет в кризис, но и прирастает медленнее.

Если говорить конкретно о нашей компании, то для Jaguar Land Rover 2017 год стал снова рекордным с точки зрения продаж по всему миру. Все это свидетельство той политики, того курса, который взяла наша компания, в частности по агрессивному расширению модельной гаммы. Только в прошлом году мы запустили Land Rover Discovery 5, новый Range Rover Velar, а если брать и начало 2018 года, то мы представили еще три новинки.

Если говорить о результатах продаж в России, то здесь ситуация сложнее. Если в целом реализация автомобилей Jaguar Land Rover в мире выросла на 7%, то в России мы фактически остались на показателях 2016 года, продемонстрировав незначительный спад на 1%, что, в принципе, соответствует общим тенденциям продаж в премиальном сегменте. При этом Jaguar в России продемонстрировал положительную динамику. В частности, за счет первого кроссовера марки — F-Pace. В этом году у нас появится еще один SUV — это новый компактный Jaguar E-Pace . Автомобиль очень интересный, но и конкуренция в этом сегменте, на мой взгляд самом перспективном, очень высокая. Тем не менее мы рассчитываем на успех этой модели.

Range Rover Velar. Фото: Land Rover

Если же говорить в целом о прогнозах, то они, конечно, сильно разнятся. Заложить все возможные риски и ситуации невозможно, тем не менее в текущем положении при стабилизации курсов валют, неплохой динамике по ценам на нефть мы ожидаем, что автомобильный рынок в России вырастет на 10% в 2018 году.

На автосалоне в Женеве вы представили еще одну новинку 2018 года, которая появится и в России, — это электрокар Jaguar I-Pace. У меня в связи с этим два вопроса: вы действительно считаете, что эта модель будет пользоваться спросом у нас? Второй: какой реально запас хода у нее будет в наших непростых климатических условиях? Вячеслав Кузяков: Начну с первого. Если мы решили везти эту машину на российский рынок, то, безусловно, мы рассчитываем на определенный спрос. Поэтому говорить, что это просто имиджевый проект, нельзя. Дело в том, что данный сегмент на сегодняшний день фактически пустует, отсутствует конкуренция, а перспективы есть, и довольно большие. Ведь Jaguar I-Pace — это первый электрический автомобиль таких габаритов, который официально представляет премиальный бренд. Tesla , на которую сейчас приходятся основные продажи электрокаров в России, все-таки не в счет, так как бренд официально в России не представлен, нет официальной дилерской сети и сертифицированного сервиса. Что касается нас, то мы оказываем полный комплекс услуг по продаже и обслуживанию, обучаем наш персонал, имеем склад запчастей и т. д.

Что же касается в целом инфраструктуры для электромобилей в России, то и она постепенно развивается. Может быть, не так активно, как хотелось бы, но развивается, растет количество станций подзарядки, парковочных мест в городе.

Jaguar I-Pace. Фото: Jaguar

Отсюда перейду к ответу на второй вопрос. В России испытания I-Pace еще не проводились, но автомбиль тестировали в Швеции при минимальных температурах, и испытания прошли успешно. Там не было задачи показать максимальный пробег на одной зарядке (официально 480 км), но мы исходили из того, что заряда должно хватать как минимум на два дня поездок из дома на работу в крупном мегаполисе, таком как Москва. И I-Pace со своей задачей справился.

Еще одна премьера Женевы — купе Range Rover SV Coupe. Всего будет выпущено 999 машин, из которых 99 приедут в Россию… Они уже проданы? Вячеслав Кузяков: Дело в том, что до объявления финальных цен, до гарантий производства мы не берем ни предоплату, ни предзаказы. Сейчас мы принимаем заявки. Они идут, и достаточно активно. Во второй половине мая мы планируем организовать закрытый показ Range Rover SV Coupe и тогда уже будем говорить с потенциальными клиентами конкретно. Как вы знаете, Range Rover SV Coupe — автомобиль, который делается специально под клиента, он максимально персонализирован. Выбирают все, от цвета крыши до цвета прострочки в салоне. И здесь не стоит торопиться. С таким потоком новинок вам уже не простят остановки. Неужели вы планируете и дальше представлять по несколько новых моделей в год? Вячеслав Кузяков: К сожалению, говорить о конкретных новинках, которые придут к нам в 2019 году, я сейчас не могу. Но отвечу утвердительно: да, мы не собираемся останавливаться. Раз взяли такую высокую планку, значит, обязаны ее держать. Последний кризис на российском рынке еще раз подтвердил тот факт, что просто обновление модельной гаммы, вывод совершенно новых продуктов не решает всех проблем. И без новых финансовых инструментов добиться успеха становится просто невозможно… Вячеслав Кузяков: Согласен на 100%, без этого сейчас работать нереально. Можно, конечно, но очень недолго. Поэтому мы активно работаем и над новыми финансовыми инструментами, и над различными программами лояльности.

Например, у нас есть уникальное предложение по кредиту с обратным выкупом. В данном случае гарантом является не продавец, а банк, финансовое учреждение, которое предоставляет деньги на покупку, гарантирует остаточную стоимость. Кроме того, по обычным кредитам у нас сейчас действует ставка от 3,7%, и эта ставка прописана в договоре.

Пользуется спросом программа JLR Connect по поиску автомобилей в наличии. Я рассказывал о ней на нашей прошлой встрече, но напомню еще раз: клиент может зайти и посмотреть, какие модели есть в наличии не в отдельном дилерском центре, а по всей России. И, если его устроила машина, которая, скажем, находится в Екатеринбурге, ее привезут в Москву.

А программа по продаже подержанных автомобилей, которые вы превращаете в новые — Approved, как себя показала? Вячеслав Кузяков: Если позволите, скажу о программе по продаже/покупке автомобилей с пробегом в целом. По итогам прошлого года в некоторые месяцы до 70% новых автомобилей продавалось по трейд-ин. Более того, количество проданных новых автомобилей в прошлом году почти что сравнялось с количеством проданных автомобилей c пробегом через нашу официальную дилерскую сеть.

И это не только машины по программе Approved, но в целом продажи подержанных автомобилей. Стоит отметить, что автомобили Approved, то есть сертифицированные автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, по состоянию не отличающиеся от новых, они имеют прозрачную сервисную и юридическую историю, на них мы предоставляем гарантию. Это программа пользуется огромным спросом.

Не могу не спросить про московский феномен, каршеринг. Компании уже борются за право попасть в этот бизнес. У Jaguar Land Rover нет таких планов? Вячеслав Кузяков: Каршеринг — это новая форма «владения» автомобилем. Его популярность в столице стала, безусловно, неожиданностью, однако и предпосылки к этому были. Это и платная парковка в центре города, это и большой парк автомобилей в целом, и нежелание, в первую очередь молодых людей, нести затраты, связанные с владением личным автомобилем.

Для автопроизводителей, конечно, это не способ увеличить продажи, но и игнорировать этот вид бизнеса нельзя. Либо ты идешь в ногу со временем, либо ты потом оказываешься где-то на обочине, потому что не успел.

Мы этого не хотим и поэтому уже сейчас ведем активные переговоры в этом направлении. Я сейчас не готов сказать, когда первые автомобили появятся в московском парке каршеринга, но могу сказать, что появятся, и это будут автомобили Land Rover.