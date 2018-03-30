Ретро-кары оценят по новому ГОСТу

В России появятся стандарты для олдтаймеров и спортивных автомобилей.

По задумке Росстандарта, новые правила позволят установить общий порядок оценки оригинальности ретро-автомобилей и спорткаров, для того чтобы впоследствии ввести для них особые номерные знаки. Об этом "Коммерсанту" рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов

По словам собеседника газеты, по нынешнему законодательству техрегламент о безопасности ТС не распространяется на "легковые авто и мотоциклы возрастом старше 30 лет с оригинальными двигателем, кузовом и рамой, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния. Однако правила оценки оригинальности нормативно не урегулированы.

Введение ГОСТа, считают в Росстандарте, могло бы решить проблему идентификации машин по единым правилам. Кроме того, новый стандарт поможет установить, какие автомобили считаются "ретро" и, соответственно, претендуют на особые номерные знаки. Для этого должны быть созданы лаборатории, которые будут проводить экспертизу и выдавать владельцу документ для последующей регистрации олдтаймера в ГИБДД . По оценкам Кулешова, на разработку стандарта потребуется около полутора лет.

Пока же владельцы классических автомобилей сталкиваются с проблемами при постановке их на учет. "В ГИБДД сомневаются в оригинальности агрегатов, номеров, направляют владельца на экспертизу, но экспертов по классике в МВД нет", — пояснил опрошенный изданием эксперт. Кроме того, полноценно эксплуатировать такие машина на дорогах общего пользования нельзя — в ходе организации выставок или соревнований власти обычно выпускают распоряжение, легализующее появление таких транспортных средств на территории проведения мероприятия. Однако это решение носит временный характер и не решает глобальную задачу по легализации ректрокаров на дорогах.

Ранее фото новых номеров для ретро-каров были опубликованы в Сети.