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В России начали собирать Hyundai Sonata
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В России начали собирать Hyundai Sonata 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor
На заводе «Автотор» в Калининграде начало производство обновленного седана Hyundai Sonata. Модель, представленную на российском рынке в сентябре прошлого года, собирают крупноузловым методом.
В России «Соната» предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, который выдают 150 и 188 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Седан с базовым мотором может набирать первые сто километров в час за 11,1 секунды, а с наиболее мощным — за девять секунд.
В базовое оснащение модели, которая стоит от 1 275 000 рублей, входит кондиционер, аудиосистема, подогрев передних кресел, а также передние и задние электростеклоподъемники.
«Соната» стала пятой моделью, которую Hyundai собирает в Калининграде. На «Автоторе» также выпускают Elantra, Santa Fe, Grand Santa Fe и Tucson.
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