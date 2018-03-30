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Audi сделала удлиненный Q5 с колесной базой A6
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Audi сделала удлиненный Q5 с колесной базой A6 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Компания Audi представила «растянутую» версию кроссовера Q5 для китайского рынка. От глобальной модели новинка отличается увеличенной на 88 миллиметров колесной базой. Об этом сообщает Autohome.
Длина Audi Q5 L составляет 4765 миллиметров, ширина — 1893 миллиметра, высота — 1659 миллиметров. Колесная база насчитывает 2908 миллиметров. По этому показателю удлиненный «Ку-пятый» почти сравнялся с седаном A6 — разница в расстоянии между осями у двух моделей состаляет всего 16 миллиметров.
Оснащение кроссовера не отличается от машин, поставляемых, например, на российский рынок. Audi Q5 L комплектуется матричной светодиодной оптикой, мультимедийной системой с 8,3-дюймовым дисплеем и проекционным экраном.
Моторная гамма состоит из «турбочетверок» объемом два литра мощностью от 190 до 252 лошадиных сил. Стандартными для кроссовера являются семиступенчатая роботизированная трансмиссия и полный привод.
Кроссовер Audi Q5 L стал первой моделью, вставшей на конвейер нового завода Audi Q в Чанчуне, строительство которого началось в декабре 2014 года. Предприятие, оборудованное 510 роботами, а также сварочными и покрасочными цехами, может выпускать до 150 тысяч автомобилей в год.
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