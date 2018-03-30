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Китайский компакт-кроссовер SWM G01 дебютировал в Милане
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Китайский компакт-кроссовер SWM G01 дебютировал в Милане 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоновинку: компактный кроссовер SWM G01 презентовали на стадионе Giuseppe Meazza в итальянском Милане.
География первой презентации была выбрана неслучайно. Как известно, автобренд имеет итальянские корни. К тому же работы по созданию обсуждаемой автоновинки велись именно в Европе.
По силовой части SWM G01 получил полуторалитровый турбомотор на 156 л.с. и механическую коробку на пять ступеней. Также возможен вариант комплектации вариатором CVT.
Автоновинку наделили стандартным современным набором функций. В том числе система помощи водителю, камеры кругового обзора, климатический контроль, панорамная крыша и мультимедиа система.
По словам представителей производителя, обсуждаемая автомодель разительно отличается от предшественников в линейке.
Машина создавалась под китайский авторынок. Официально автоновинку представят в Пекине в следующем месяце.
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