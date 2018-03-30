Российские дороги будут делать из вторичного асфальта

В стране начнет действовать стандарт, разрешающий укладывать покрытие из ранее использовавшегося асфальта.

В настоящее время вторичный асфальтобетон укладывают в основание дороги, но уже летом дорожники смогут использовать его для верхних слоев.

С 1 июня 2018 года в силу вступит соответствующий предварительный национальный стандарт, который будет действовать в течение года, сообщает газета "Известия"

Впрочем, на федеральных трассах такая технология останется под запретом. При укладке покрытия дорогах со слабой интенсивностью движения дорожникам позволят применять в составе асфальтобетонной смеси до 20% крошки из старого асфальта. На второстепенных дорогах вторичный материал можно будет использовать без ограничений.