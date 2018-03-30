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Россияне смирились с ценами на бензин
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Россияне смирились с ценами на бензин 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
48% россиян ничего не будут делать, если резко подскочат цены на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
37% проголосовавших начнут реже пользоваться своими автомобилями, а 6% перейдут на более дешевую марку топлива.
Кроме того, 9% пользователей «Рамблера» сообщили, что вообще не водят машину.
В опросе приняли участие 1972 человека.
Накануне Совет по товарным рынкам, который объединяет независимых трейдеров нефти, спрогнозировал рост цен на бензин на пять рублей к лету нынешнего года. В Совете полагают, что АЗС будут вынуждены поднять цены, так как оптовые цены на топливо на Петербургской бирже достигли шестилетнего максимума, а маржинальность бизнеса близится к отрицательной.
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