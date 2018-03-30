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Названа сумма транспортного налога за Bugatti Veyron в России
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Названа сумма транспортного налога за Bugatti Veyron в России 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Федеральная налоговая служба РФ назвала сумму максимального транспортного налога, уплаченного в козну российским гражданином.
Так, житель Москвы, который владеет гиперкаром Bugatti Veyron Super Sport, чья мощность составляет 1200 лошадиных сил ежегодно платит 540 000 рублей транспортного налога. Мужчина платит налоги исправно и за два года владения автомобилем заплатил в казну уже более миллиона рублей. Как ранее писал «Южный Автомобиль», в этом году первый гражданин РФ официально получил купленный гиперкар Bugatti Chiron за 3,5 миллиона евро, что в пересчете на отечественную валюту составляет примерно 240 миллионов рублей. Однако из-за того, что автомобиль нельзя сертифицировать в соответствии с требованиями ЭРА-ГЛОНАСС ввезти его в Россию невозможно
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