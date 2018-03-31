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В 2017 году LADA 4x4 стала бестселлером модельной линейки АВТОВАЗа за границей
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В 2017 году LADA 4x4 стала бестселлером модельной линейки АВТОВАЗа за границей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющейся информации от автоаналитиков «Автостата», прошлый год стал показательным для маркетологов АВТОВАЗа.
В страны дальнего зарубежья (кроме стран участников ТС) было экспортировано и продано 10100 единиц автотехники под автобрендом LADA.
Львиная доля среди автомоделей указанного автобренда (55%) представлена LADA 4x4. Это 5700 отечественных легких внедорожников.
По словам автоэкспертов, обсуждаемая автомодель на том же европейском авторынке является т.н. «нишевым» товаром. Т.е. эту машину регулярно покупают люди с особым типом увлечения: они любят езду по бездорожью и автотюнинг.
Если с проходимостью у нашей машины все в порядке, то над внешним видом можно и потрудиться. В итоге за в общем-то небольшие деньги автовладелец получает автомобиль с хорошей проходимостью и готовый к любым перевоплощениям.
Следующим, кто придет на смену LADA 4x4 будут по мнению автоэкспертов автомодели линейки LADA Vesta. В 2017 году на экспорт ушло 2200 экземпляров (кроме стран участниц ТС).
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