В 2017 году LADA 4x4 стала бестселлером модельной линейки АВТОВАЗа за границей

Согласно имеющейся информации от автоаналитиков «Автостата», прошлый год стал показательным для маркетологов АВТОВАЗа

В страны дальнего зарубежья (кроме стран участников ТС) было экспортировано и продано 10100 единиц автотехники под автобрендом LADA

Львиная доля среди автомоделей указанного автобренда (55%) представлена LADA 4x4. Это 5700 отечественных легких внедорожников.

По словам автоэкспертов, обсуждаемая автомодель на том же европейском авторынке является т.н. «нишевым» товаром. Т.е. эту машину регулярно покупают люди с особым типом увлечения: они любят езду по бездорожью и автотюнинг.

Если с проходимостью у нашей машины все в порядке, то над внешним видом можно и потрудиться. В итоге за в общем-то небольшие деньги автовладелец получает автомобиль с хорошей проходимостью и готовый к любым перевоплощениям.