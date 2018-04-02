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В феврале в 31-ом российском регионе LADA Vesta стала бестселлером в модельном ряду АВТОВАЗа
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В феврале в 31-ом российском регионе LADA Vesta стала бестселлером в модельном ряду АВТОВАЗа 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» проанализировали продажи автомоделей от АВТОВАЗа в 85 регионах нашей страны за февраль месяц. Как показали результаты исследования, в 31-ом из них автомодель LADA Vesta стала бестселлером.
Наиболее высоких показателей добилась Самарская область. Тут было реализовано указанных автомоделей 852 экземпляра.
Ставропольский край показал результаты продаж — 497 экземпляров. Российские автолюбители из Пермского края стали обладателями 478 автомобилей указанной автомодели.
Автовладельцы Дагестана приобрели 478 экземпляров. А в Челябинской области автопарк пополнился 422 автомобилями LADA Vesta.
Немного не дотянула до лидерства обсуждаемая автомодель в Татарстане (628 экз.), Башкортостане (546 экз.), а также в Ростовской области, где было распродано 322 автомобиля данной автомодели.
В остальных регионах, где LADA Vesta заняла лидирующие позиции на местных авторынках, показатели существенно ниже.
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