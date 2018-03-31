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Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
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Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян снова задержали за рулем 

360tv.ru 23 минуты назад
Сотрудники столичного ГИБДД в ночь на 31 марта задержали за рулем автомобиля Мару Багдасарян, лишенную прав пожизненно. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Москве.
При проверке документов женщина-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами — пресс-служба.
Сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
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