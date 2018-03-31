Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем

Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

Скандально известная столичная стритрейсерша Мара Багдасарян , пожизненно лишенная прав из-за диагноза эпилепсия, снова попалась за рулем. Ночью инспекторы ГИБДД поймали управлявшую Mercedes девушку и составили на нее протокол за езду без ВУ. Ранее адвокат Багдасарян заявлял, что Мара полностью излечилась, но в ГИБДД Твери, куда направили ее дело, возвращать ей водительское удостоверение отказались. За это девушка обвинила ГИБДД в ущемлении ее прав.

Лишенную водительских прав, прославившуюся скандальными выходками за рулем и сотнями неоплаченных штрафов ГИБДД жительницу Москвы Мару Багдасарян снова поймали за рулем. Согласно сообщению пресс-службы МВД по Москве, девушку задержали за рулем автомобиля Mercedes на Ленинградском проспекте в субботу, 31 марта, около трех часов ночи.

«При проверке документов женщина-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами. Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наказание за такой проступок предполагает штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. На распространившейся по сети видеозаписи с задержанием Багдасарян видно, что сотрудники ГИБДД приехали довольно быстро после того, как девушка села за руль.

Об этом заболевании в суде рассказывал адвокат девушки Давид Кемулария , когда просил изменить вид обязательных работ с очистки улиц от снега на бумажную работу в ГБУ «Жилищник».

Документы о наличии этого недуга Багдасарян предъявляла в суде лично. Поэтому Московский городской суд принял решение о бессрочном лишении водительских прав участницы уличных гонок и злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД. Прокурор, представлявший на процессе сторону истца, пояснял, что в действительности в российском законодательстве нет понятия пожизненного лишения прав и Багдасарян сможет вновь получить водительское удостоверение, если успешно пройдет медицинскую комиссию.

После скандального лишения прав девушка уже несколько раз попадалась за рулем. Адвокат Багдасарян Давид Кемулария несколько раз объяснял «Газете.Ru» причину такого поведения. По его словам, 30 октября 2017 года медицинская комиссия Департамента здравоохранения Москвы выдала его клиентке документы, согласно которым у нее нет никаких противопоказаний для управления автомобилем.

«Она села за руль, потому что сотрудники полиции не исполняют закон, — заявлял Кемулария. — У нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы о том, что у нее отсутствуют противопоказания к управлению транспортным средством.

Ей делали энцефалограмму головного мозга по шесть часов в день целую неделю. Никакой эпилепсии у нее нет. Эти документы появились у нас чуть больше недели назад, но для сотрудников ГИБДД они не указ. В Госавтоинспекции Тверской области, где хранятся ее водительские права, просто игнорируют эти бумаги. Хотя они по закону сейчас просто обязаны их вернуть. Ее ведь никто не лишал водительских прав, они просто приостановлены. И в этом случае не нужно никаких новых судов, достаточно принести в ГИБДД бумаги, что нет препятствий для управления транспортным средством, и документы должны вернуть. А в Твери нас отправляют в Москву, где она прописана. А в Москве говорят, что мы понимаем, что мы вам должны выдать, но ваши права хранятся в Твери, и выдать их мы не можем».

Сама Багдасарян после одного из таких задержаний опубликовала в своем инстаграме некое подобие манифеста: «Я хочу донести до общественности, что ГИБДД ущемляет права гражданина Российской Федерации, — писала Багдасарян. — Мне не выдают права, несмотря на то, что у меня есть все медицинские показания, что мне ничего не мешает управлять транспортным средством». В подтверждение своих слов девушка опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ».

«Газета.Ru» обращалась в медучреждение с просьбой подтвердить достоверность справки, поскольку на ряде судебных заседаний Багдасарян уже предъявляла суду документы, которые в дальнейшем оказались поддельными. В частности, больничные листы — позже Багдасарян объясняла это тем, что просто не знала, как их получают. Этими документами автомобилистка пыталась закрыть прогул при выполнении назначенных ей ранее обязательных работ. В учреждении здравоохранения сначала подтвердили, что врач Козлова у них действительно работает, потом попросили несколько дней на проверку подлинности справки, а потом отказались от ответа, сославшись на медицинскую тайну, несмотря на то, что Багдасарян лично опубликовала справку в сети.

Свою известность 24-летняя Багдасарян, которая не имеет определенной профессии, получила после в мае 2016 года, когда она в компании еще четырех молодых людей, одним из которых был сын вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуаров , устроила гонки с полицией на автомобиле Mercedes Gelandewagen. После она подтвердила печальную известность скандальными выходками за рулем, сотнями неоплаченных штрафов ГИБДД и попытками увильнуть от назначенных ей судом обязательных работ.

В декабре 2016 года Багдасарян за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывает в ГБУ «Жилищник района Сокол».

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя. В итоге ей поручили сортировать документацию. После этого в рамках уголовного дела о подделке больничного листа девушку приговорили еще к году исправительных работ. Отрабатывать это наказание Багдасарян отправилась в Тверь, поскольку сменила место прописки. Местом отработки стала тверская городская библиотека им. А. И. Герцена.

В конце 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушительницу «одиозной участницей дорожного движения в прошлом». Девушка хотела обратиться к президенту Владимиру Путину за помощью в решении ее вопроса, но Песков назвал эту идею бесполезной.