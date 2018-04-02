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BMW считает производство электрокаров слишком дорогим
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BMW считает, что производство электрокаров обходится слишком дорого 

Daily-Motor 36 минут назад
Фото: Daily-Motor
Популярность электрокаров стремительно растёт. Из-за этого ведущие автопроизводители вынуждены вкладывать всё больше денег в сферу развития новых электрических платформ. И, как оказалось, не только у компании Tesla с этим возникают сложности. Представители BMW заявили, что у них также появились трудности с развитием розеточных машин.
Профильный портал отмечает, что в течение двух лет немецкий бренд не сможет наладить массовое производство электрокаров. Всё дело в том, что продажа обычных автомобилей на бензине и дизеле приносит компании большой доход, тогда как продажи электрокаров отмечаются лишь небольшой прибылью.
Представитель компании заявил, что в настоящее время имслишком дорого обходится производство силовой установки. Однако, ситуация поменяется, когда в эксплуатацию войдут установки пятого поколения. Их производство позволит существенно экономить, хотя точные суммы пока названы не были.
Более того, компания планирует вложить более ста миллионов долларов в сферу создания силовой электроустановки шестого поколения. Отметим, что по данным за прошлый год, компания смогла реализовать более двадцати одной тысячи электрокаров в рамках рынка Старого света.
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