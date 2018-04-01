Маре Багдасарян вернули права

Пожизненно отстраненная от вождения Мара Багдасарян показала новые права

Стритрейсерша Мара Багдасарян , ранее пожизненно лишенная прав, продемонстрировала в своем Instagram водительское удостоверение, которое ей якобы вернули.

«Наконец-то вернули права, надеюсь, этого больше никогда не повторится», — написала она в своем Instagram, опубликовав фото прав на имя Багдасарян Мары Эльмировны. Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится🔥 Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara) 1 Апр 2018 в 4:53 PDT

Права выданы в январе 2012 года, действуют до января 2022 года.

Накануне сообщалось, что Мара Багдасарян была задержана за рулем Mercedes в Москве, в отношении нее составлен административный протокол.

Напомним, в декабре 2016 года суд лишил прав Багдасарян, на нее также наложили штрафы на сотни тысяч рублей. Более того, в марте 2017 года суд сначала приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за подделку больничного, а позже вынес решение о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав по медицинским показаниям.