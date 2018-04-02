Маск объявил о банкротстве Tesla

На своей странице в социальной сети Twitter предприниматель написал, что напряженные попытки фирмы заработать деньги, «в том числе на продаже пасхальных яиц», не принесли результата, в связи с чем Tesla «целиком и полностью» обанкротилась.

«Настолько обанкротилась, что вы и не поверите», — подчеркнул он.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Через некоторое время Маск опубликовал «новость» о том, что был найден в бессознательном состоянии у электромобиля Tesla Model 3 , окруженный бутылками «Теслакилы», со следами высохших слез на щеках. На фото, сопровождающем твит, бизнесмен, облокотившись об автомобиль, держит в руках кусок картона с надписью: «Банкрот».

«Счастливого нового месяца!» — добавил он.

Подписчики Маска оценили первоапрельский юмор 150 тысячами лайков и почти 35 тысячами ретвитов.