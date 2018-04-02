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Маск объявил о банкротстве Tesla
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Маск объявил о банкротстве Tesla 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Бизнесмен Илон Маск объявил о «банкротстве» компании Tesla.
На своей странице в социальной сети Twitter предприниматель написал, что напряженные попытки фирмы заработать деньги, «в том числе на продаже пасхальных яиц», не принесли результата, в связи с чем Tesla «целиком и полностью» обанкротилась.
«Настолько обанкротилась, что вы и не поверите», — подчеркнул он.
Через некоторое время Маск опубликовал «новость» о том, что был найден в бессознательном состоянии у электромобиля Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакилы», со следами высохших слез на щеках. На фото, сопровождающем твит, бизнесмен, облокотившись об автомобиль, держит в руках кусок картона с надписью: «Банкрот».
«Счастливого нового месяца!» — добавил он.
Подписчики Маска оценили первоапрельский юмор 150 тысячами лайков и почти 35 тысячами ретвитов.
Накануне подписчиков своих соцсетей разыграл российский космонавт Сергей Рязанский. Он опубликовал в Instagram фото волосатых лап, которые стоят на иллюминаторе, и заявил, что МКС «захватили» обезьяны.
 Ещё 23 источника 
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