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Porsche выпустит быстрый и бесшумный трактор
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Porsche выпустит быстрый и бесшумный трактор 

Daily-Motor 42 минуты назад
Фото: daily-motor.ru
Компания Porsche подготовили весьма необычную первоапрельскую шутку, анонсировав скорый выпуск уникальной новинки — электрического трактора. Первый рендер новинки PR-щики Порше опубликовали на своей странице в Twitter.
При создании этой модели инженеры штутгартской марки основывались на образцах техники 50-х годов прошлого столетия.
По мнению руководства «Порше», сейчас в сельском хозяйстве наблюдаются поистине революционные изменения, что сподвигло их на разработку бесшумного и быстрого трактора Mission E.
По задумке Porsche, электротрактор будет оснащен электрической силовой установкой с отдачей в 700 лошадиных сил.
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