Porsche выпустит быстрый и бесшумный трактор

Компания Porsche подготовили весьма необычную первоапрельскую шутку, анонсировав скорый выпуск уникальной новинки — электрического трактора. Первый рендер новинки PR-щики Порше опубликовали на своей странице в Twitter.

При создании этой модели инженеры штутгартской марки основывались на образцах техники 50-х годов прошлого столетия.

По мнению руководства «Порше», сейчас в сельском хозяйстве наблюдаются поистине революционные изменения, что сподвигло их на разработку бесшумного и быстрого трактора Mission E.

По задумке Porsche, электротрактор будет оснащен электрической силовой установкой с отдачей в 700 лошадиных сил.