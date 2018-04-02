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Новый Volkswagen Amarok: первые изображения
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Новый Volkswagen Amarok: первые изображения 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: Geoffrey Garitey/Behance
Мировая премьера флагманского внедорожника Volkswagen Touareg новой генерации вдохновила независимых дизайнеров на создание виртуального изображения пикапа VW Amarok второго поколения. По мнению свободных художников, популярный грузовик получит множество стилистических решений от модели SUV.
Своим видением пикапа Volkswagen Amarok нового, второго по счёту поколения поделился независимый дизайнер Geoffrey Garitey, опубликовавший изображение модели на сайте Behance. Повторимся, что по замыслу свободного художника популярный грузовик получит совершенно новый дизайн экстерьера, выполненный в стилистике флагманского внедорожника.
Стоит напомнить, что пикап Volkswagen Amarok вышел на рынок в 2010 году. Пару лет назад немецкая марка обновила грузовик. Таким образом, смена поколения «не за горами». Хотя стоит отметить, что в настоящий момент в компании ничего не сообщают о возможной смене поколений модели.
По неофициальным данным, пикап Volkswagen Amarok нового поколения по-прежнему будет построен на рамной конструкции. Ожидается, что машина получит множество инновационных решений, которые позволят её на равных конкурировать со многими автомобилями своего сегмента, включая грузовик Mercedes-Benz X-Class.
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