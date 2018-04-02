Новый Volkswagen Amarok: первые изображения

Мировая премьера флагманского внедорожника Volkswagen Touareg новой генерации вдохновила независимых дизайнеров на создание виртуального изображения пикапа VW Amarok второго поколения. По мнению свободных художников, популярный грузовик получит множество стилистических решений от модели SUV.

Своим видением пикапа Volkswagen Amarok нового, второго по счёту поколения поделился независимый дизайнер Geoffrey Garitey, опубликовавший изображение модели на сайте Behance. Повторимся, что по замыслу свободного художника популярный грузовик получит совершенно новый дизайн экстерьера, выполненный в стилистике флагманского внедорожника.

Стоит напомнить, что пикап Volkswagen Amarok вышел на рынок в 2010 году. Пару лет назад немецкая марка обновила грузовик. Таким образом, смена поколения «не за горами». Хотя стоит отметить, что в настоящий момент в компании ничего не сообщают о возможной смене поколений модели.