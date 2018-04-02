Hyundai Tucson преобразился для дебюта в Нью-Йорке

Hyundai Tucson здорово преобразился для своего дебюта в Нью-Йорке

Hyundai Tucson всегда был достойным в сегменте кроссоверов и во многих отношениях, он начал чувствовать себя фаворитом. Но к счастью, Hyundai пришла к выводу, что пришло время поднять Tucson на уровень выше, модернизировав его былые характеристики и привезти его в 2019 год и показать его на Международном автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году.

Если вы ожидаете больших изменений внешнего облика Tucson, то скорее всего будете разочарованы. В то время как разработчики оснастили авто новой корпоративной решеткой, которая не настолько радикально отличается от прошлогодней модели, что любой сможет это заметить. То же самое касается фар, которые получают слегка измененную форму. Другие изменения включают в себя новые фасции спереди и сзади, а также новые конструкции колес.

Внутри есть вещи, которые выглядят немного интереснее с новыми сиденьями и новым центральным стеклом, а также с улучшенными технологиями. Tuscon получает Apple CarPlay и Android Auto интеграцию в качестве стандартного трехлетнего подключенного автосервиса Hyundai Blue-Link, бесплатно. Также в салоне в этом году стоят зарядки Qi, зарядка USB на заднем сиденье, высокочастотная подсветка и чувствительные к дождю стеклоочистители.

Также разработчики оснастили автомобиль новейшими системами безопасности и помощи водителю, такими как система предупреждения водителя об опасности, адаптивный круиз-контроль с возможностью остановки и движения, стандартное предупреждение о столкновении с передним ходом, ассистент поддержки движения и камера объемного просмотра.