Объявлены рублевые цены на Camry нового поколения

Объявлены рублевые цены на Toyota Camry нового поколения

Компания Toyota объявила рублевые цены на седан Camry нового поколения.

Первые товарные автомобили должны появиться у дилеров к маю. Стоимость базовой комплектации составляет 1 399 000 рублей. Автопроизводитель начал прием заказов на модель.

В РФ Toyota Camry нового поколения будет предлагаться с тремя бензиновыми «атмосферниками»: четверками 2.0 и 2.5, а также с V-образной «шестеркой» рабочим объемом 3,5 литра. Их мощность составляет 150, 181 и 249 лошадиных сил соответственно.

Четырехцилиндровые двигатели сочетаются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, а «шестерка» — с восьмидиапазонной.

В список оснащения Toyota Camry нового поколения на российском рынке в зависимости от комплектации войдут полностью светодиодные фары, проекционный дисплей, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, функция кругового обзора, а также адаптивный круиз-контроль.

Цены и комплектации Toyota Camry

Комплектация | Цена (руб.)

| Стандарт | 1 399 000 | Стандарт Плюс | 1 499 000 | Классик | 1 549 000 2.5 | Стандарт Плюс | 1 623 000 | Классик | 1 703 000 | Элеганс Safety | 1 818 000 | Престиж Safety | 1 930 000 | Люкс Safety | 2 062 000 3.5 | Люкс Safety | 2 166 000 | Executive Safety | 2 341 000 Производство Toyota Camry для российского рынка будет налажено на предприятии японского автопроизводителя в Санкт-Петербурге. Конкурентами седана будут, в частности, Mazda6 (от 1 336 000 рублей), Hyundai Sonata (от 1 275 000 рублей), Kia Optima (от 1 059 900 рублей), Skoda Superb (от 1 312 000 рублей), Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей) и Ford Mondeo (от 1 197 000 рублей).

Toyota Camry нового поколения построили на платформа GA-K, сделанной с применением архитектуры TNGA. Это же шасси получит Highlander следующего поколений, а также новый RAV4. Спереди у седана стоят стойки «МакФерсон», а сзади — многорычажка. Кузов модели после смены поколения стал жестче за счет широкого применения высокопрочной и сверхвысокопрочной стали.